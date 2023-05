Zu einer handfesten Auseinandersetzung zweier alkoholisierter Männer ist es am späten Sonntagabend (14. Mai) auf einem Feuerwehrfest in der Ettlebener Straße in Ettleben gekommen.

Dort übergoss gegen 23.30 Uhr ein 36-Jähriger einen 20-Jährigen mit Essensresten aus einem Eimer, berichtet die Polizeiinspektion Schweinfurt.

20-Jähriger wird mit Essensresten übergossen - und schlägt zu

Der 20-Jährige wurde daraufhin handgreiflich - und verpasste seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht. Der 36-Jährige zog sich dabei eine Fraktur der Augenhöhle zu, er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf beide Männer kommen nun Strafanzeigen zu.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand, dpa