Bei einer Fahrt mit einem E-Scooter in Bergrheinfeld blieb ein Mann am Mittwoch (17. Mai 2023) gegen 19 Uhr in der Mainstraße an einem geparkten Auto hängen, als er in Richtung Hauptstraße fahren wollte.

Dadurch stürzte der 30-Jährige von dem Scooter, verletzte sich leicht an der Hand und zog sich eine Beule am Kopf zu, teilte die Polizeiinspektion Schweinfurt mit. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde der Scooterfahrer bereits in einem Rettungswagen behandelt.

Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille, was eine Blutentnahme nach der Erstversorgung zur Folge hatte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)