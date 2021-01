Am vergangenen Dienstag hat der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr angekündigt. Die Maßnahme gilt bereits ab Montag, 18. Januar 2021. Wer noch keine dieser speziellen Maske hat, kann sich in Zukunft auch am Zigarettenautomaten umsehen.

Bereits im ersten Lockdown - im Frühjahr 2020 - gab es Einwegmasken in Zigarettenautomaten vieler fränkischer Städte. Nun sind dort FFP2-Masken erhältlich. Doch woher kommt die Idee?

FFP2-Masken am Zigarettenautomaten - bereits jetzt erhältlich

Die Maskenautomaten stehen an verschiedensten Standorten - "in Innenstädten, Wohngebieten, auf dem Land, neben Haltestellen, am Straßenrand" - erklärt Anika Streit von "Wolf Tabakwaren". Erkennbar seien die Automaten des Unternehmens aus Gerolzhofen dabei an dem markanten blau-roten "Wolf"-Schriftzug. FFP2-Masken-Automaten seien mit einem entsprechenden Hinweis auf der Vorderseite der Automaten gekennzeichnet. Vor allem rund um Schweinfurt, Würzburg, Volkach und Kitzingen soll es die Automaten geben, die zum Teil sogar schon befüllt und einsatzbereit sind.

Preislich liegen die Masken etwas über dem Apotheken-Level: Pro Stück werden fünf Euro verlangt, was auf zusätzliche Personalkosten und extra gestaltete Verpackungen zurückzuführen ist, wie Anika Streit erklärt. Über eine Versandoption sollen die FFP2-Masken sogar etwas günstiger erhältlich sein.

Die Bestände sollen einmal pro Woche, maximal jedoch alle zwei Wochen aufgefüllt werden. Über Handcomputer wird die optimale Füllmenge berechnet. Dennoch sind in den Automaten weiterhin Zigaretten erhältlich: Zwar werden einzelne Schächte umgebaut, nie jedoch der gesamte Automat. Über die restlichen Schächte sind damit weiterhin Tabakwaren zu kaufen, jedoch nur nach Nachweis der Volljährigkeit mittels Altersprüfung.

