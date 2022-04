Auf der A9 bei Allersberg ist am Mittwochabend (6. April 2022) ein Lastwagen gegen zwei Fahrzeuge gestoßen. Das Polizeipräsidium berichtet, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Schwertransporter zwischen den Anschlussstellen Allersberg und Feucht eine Panne hatte.

Der Fahrer hielt auf dem Standstreifen und ein Begleitfahrzeug, das hinter dem Transporter stand, sicherte die Unfallstelle ab. Dennoch prallte aus noch ungeklärter Ursache ein Sattelzug, der in Richtung Nürnberg unterwegs war, gegen die beiden Fahrzeuge.

A9 noch bis in den Mittag gesperrt: Zwei Tote nach schwerem Unfall bei Allersberg

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Begleitfahrzeugs so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Sattelzuges war im Führerhaus eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Trotz aller Bemühungen erlag er ebenfalls noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Auch für die Bergung der Unfallfahrzeuge kam schweres Gerät zum Einsatz. Zudem war der Auflieger des Sattelzuges umgestürzt und das Obst, das darin geladen war, verteilte sich über die gesamte Fahrbahn. Die Bergungsmaßnahmen dauern noch an (Stand: 4 Uhr).

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, THW, Notärzte und der Polizei sind für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen vor Ort. Die A9 bleibt an der Unfallstelle noch voraussichtlich bis in die Mittagsstunden gesperrt. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Nürnberg an der Anschlussstelle Allersberg ausgeleitet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Die Verkehrspolizei Feucht hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.