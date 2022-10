Am frühen Montagmorgen (3. Oktober 2022) gerieten aus noch nicht geklärter Ursache zwei Wohnhäuser in Roth in Brand. Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das berichtet die Polizei Mittelfranken.

Gegen 2 Uhr teilten Anwohner der Berggasse in Roth Feuer aus zwei baulich verbundener Wohnhäuser mit. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren war der Dachstuhl eines der Wohnhäuser bereits in Vollbrand.

Brand in Roth: Bewohner verlassen Gebäude rechtzeitig

Die Bewohner der Anwesen konnten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte die Wohnungen unverletzt verlassen.

Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude zu verhindern. Die Wohnhäuser bleiben bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden durch Einsatzkräfte des Kriseninterventionsteams und von Notfallseelsorgern betreut.

Der Kriminaldauerdienst führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bislang nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bisher nicht ermittelt werden.

Vorschaubild: © WhyCheese/pixabay.com (Symbolbild)