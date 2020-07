Tödlicher Unfall im Kreis Roth: Am Mittwochnachmittag (22.07.2020) kam in Hilpoltstein ein Autofahrer ums Leben. Wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken gegenüber inFranken.de mitteilte, war der 85-Jährige auf dem Altstadtring in Richtung Freystädter Straße unterwegs, als aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und in ein Wohnhaus prallte.

Obwohl der Rettungsdienst umgehend Maßnahmen zur Wiederbelebung einleitete, erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Hilpoltstein: 85-jähriger fährt mit Auto in Wohnhaus

Die Fassade und Fenster des Hauses wurden beim Aufprall stark beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich außerdem eine 44-jährige Frau und ihr 8 Jahre altes Kind im Haus. Sie wurden beide leicht verletzt, die Frau wurde zur Behandlung in eine Krankenhaus gebracht.

Eine Spezialfirma wurde damit beauftragt, das Haus abzustützen, da möglicherweise die Statik des Gebäudes beeinträchtigt wurde. Ermittlungen zur Unfallursache laufen derzeit noch.