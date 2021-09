Wegen eines mutmaßlich bewaffneten Passagiers in einem Reisebus hat die bayerische Polizei am Dienstagabend (21. September 2021) einen größeren Einsatz auf der Autobahn 9. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de erklärt, ist die A9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beide Fahrrichtungen gesperrt.

Weiterhin heißt es seitens des Polizeipräsidiums, dass es sich um eine Bedrohungslage handelt: "In dem Bus soll sich ein Mann aufhalten, welcher möglicherweise bewaffnet ist." Die Reisegäste haben den Bus verlassen und befinden sich in der Obhut der Polizei. Einige Personen jedoch - die Polizei vermutet die Busfahrer - befinden sich noch in dem Bus. Die Polizei versucht derzeit (21.45 Uhr) Kontakt zu dem Mann herzustellen. Wie die dpa gegen 22.00 Uhr mitteilt, wurde zeitweise auch die ICE -Zugstrecke Nürnberg-Ingolstadt gesperrt. Diese ist nun allerdings wieder offen.

Mann in Reisebus soll bewaffnet sein: Busfahrer wohl noch im Bus

Wie die "Bild" berichtet, soll es zuvor in dem Bus einen Streit gegeben haben. Des Weiteren heißt es, dass ein Spezialkommando hinzugerufen worden sein soll. Ein Polizeihubschrauber soll laut "Bild"-Informationen ebenfalls vor Ort sein.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.