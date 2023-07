Wie mit Meldung 866 berichtet, ist am Samstagabend (22.07.2023) ein zunächst unbekannter Radfahrer im Krankenhaus Roth verstorben. Zwischenzeitlich steht die Identität des Verstorbenen fest.

Der zunächst unbekannte Radfahrer war von Zeugen um kurz nach 22:00 Uhr in der Otto-Schrimpff-Straße auf dem Gehweg liegend entdeckt und anschließend vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Roth eingeliefert worden. Dort verstarb der Mann im Laufe der Nacht.

Zwischenzeitlich konnte der Verstorbene identifiziert werden. Eine Angehörige meldete sich am Montag (24.07.2023) bei der Polizeiinspektion Roth und brachte den entscheidenden Hinweis. Demnach handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 62-jährigen Mann aus Roth.

Derzeit ist weiter unklar, ob dem Tod des Radfahrers ein Unfall vorausging. Zeugen, die am Samstagabend (22.07.2023) Wahrnehmungen über ein entsprechendes Geschehen in der Otto-Schrimpff-Straße gemacht haben, werden weiterhin gebeten, sich unter der Rufnummer 09171 9744-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

