Laut ersten Angaben der Polizei war ein Autofahrer am frühen Sonntagabend (10. September 2023) auf der Staatsstraße zwischen Hilpoltstein und der A9 im mittelfränkischen Kreis Roth unterwegs. Kurz nach 17 Uhr wollte er in Richtung Patersholz abbiegen und stieß dabei frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer Frau zusammen.

Der Wagen der Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine Gruppe von rund acht Fahrradfahrern geschleudert, die in dem Moment am Straßenrand stand. Zwei der Radler wurden lebensgefährlich verletzt und mussten mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Eine weitere Radlerin erlitt leichtere Verletzungen.

Sowohl der Autofahrer als auch die Autofahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Über die Höhe des Sachschadens und mögliche Verkehrsbehinderungen gibt es noch keine Einzelheiten.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Matthias Balk/dpa/Symbolbild