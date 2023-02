Auf der B2 bei Georgensgmünd hat sich am Freitag (10. Februar 2023) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Eine 28-Jährige kam beim Abfahren von der Bundesstraße von der Fahrbahn ab und krachte in eine steile Böschung. Ihre Beifahrerin starb noch am Unfallort.

Der Wagen der 28-Jährigen war gegen 12.00 Uhr auf der B2 in Fahrtrichtung Weißenburg unterwegs. Nach ersten Ermittlungen wollte die Fahrerin die Bundesstraße an der Anschlussstelle Wernsbach verlassen.

Gegen Böschung geprallt - Für Beifahrerin kommt jede Hilfe zu spät

Im Bereich der Abfahrt kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte im Anschluss gegen die gegenüberliegende Böschung.

Durch die Wucht der Kollision erlitten die Fahrerin sowie eine 20-jährige Frau auf der Rückbank schwere Verletzungen. Für die 60-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät - sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden verletzten Frauen kamen zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Der Unfall wird derzeit noch von der Verkehrspolizei Feucht aufgenommen. Die Beamten werden hierbei von einem Sachverständigen unterstützt. "Das Schadensbild ist immens", hieß es von einem Sprecher der Polizei Mittelfranken. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Kiliansdorf und Roth sperrten die Anschlussstelle Wernsbach sowie die Einsatzstelle ab.