Faschingsumzug in Allersberg 2023: Die schönsten Bilder in der Galerie

20.000 Besucher feiern ausgelassen - größter Umzug im Landkreis begeistert

feiern ausgelassen - größter Umzug im Landkreis begeistert Energiekrise und E-Autos als Thema - über 80 Wägen ziehen durch Ortschaft

In Allersberg haben am Sonntag (19. Februar 2023) wieder Massen an Besuchern und Besucherinnen den traditionellen Faschingsumzug angesehen - und dabei kräftig gefeiert. Die Begeisterung des Publikums war auch anhand der zahlreichen kreativen Verkleidungen gut zu sehen. Wir haben die schönsten Bilder für euch in der Fotostrecke.

Faschingsumzug in Allersberg: Von E-Auto bis Altersarmut - Wägen aufwendig gestaltet

Das Highlight des laut Eigenbeschreibung größten Umzugs im Landkreis Roth waren natürlich die über 80 Wägen, die zuvor in liebevoller Handarbeit von den Gruppen und Vereinen gestaltet wurden. Von Windrädern bis umgestürzten Autos nach dem Motto "Strom fahren - Verbrenner fahren" wurden allerhand politische Themen durch den Kakao gezogen.

Allersberger Faschingsumzug 2023 mit 20.000 Besuchern Die Besucher genossen den Faschingsumzug in Allersberg sichtlich. NEWS5 / Deyerler (NEWS5) +24 Bilder

Ab und an blitzte sogar die Sonne an dem sonst sehr grauen Faschingshimmel hindurch, um den Zug noch farbenfroher aussehen zu lassen. Doch auch ohne Bomben-Wetter war der Stimmung kein Abbruch getan.

