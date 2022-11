Die große Suchaktion von Polizei, Feuerwehr und BRK brachte nun traurige Gewissheit: Die verschwundene 75-Jährige aus Wülfershausen im Kreis Rhön-Grabfeld ist nicht mehr am Leben. Das bestätigte das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch.

Die vermisste Seniorin wurde am Sonntag an ihrer Wohnadresse das letzte Mal gesehen, danach fehlte von der Frau jede Spur. Laut den Angehörigen war die 75-Jährige gut zu Fuß, aufgrund ihres Gesundheitszustands verlor sie jedoch schnell die Orientierung.

Eine erste Suchaktion am Wochenende blieb noch erfolglos. Beim zweiten Anlauf am Dienstag wurde der leblose Körper der Frau in einem Nebenarm der Saale gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Vorschaubild: © Pixel-Shot/stock.adobe | Sigismund von Dobschütz