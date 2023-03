Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag (10. März 2023) auf der Kreisstraße 14 von Lebenhan in Richtung Wollbach gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale mit.

Ein 44-jähriger Omnibusfaher war am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs. Als er an der Staatsstraße 2292 nach links in Richtung Bastheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) einbiegen wollte, sah er ein von dort kommendes Auto, das seinen Blinker nach rechts setzte und bereits seine Geschwindigkeit verringerte, um in Richtung Lebenhan abzubiegen.

Kreis Rhön-Grabfeld: Verkehrsunfall mit Omnibus

Der 56-jährige Fahrer des Autos entschied sich jedoch kurzerhand doch dazu, geradeaus in Richtung Bad Neustadt zu fahren. Da der Omnibusfahrer bereits wegen des gesetzten Blinkers in den Kreuzungsbereich eingefahren war, kam es dort zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

"Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall keiner der Beteiligten verletzt", berichtet die Polizeiinspektion Bad Neustadt. Da in diesem Fall beiden Unfallbeteiligten ein Fehlverhalten vorgeworfen werden muss, erwartet nun beide ein Bußgeld.

