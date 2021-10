Zum wiederholten Male ist ein 13-Jähriger aus Oberstreu (Kreis Rhön-Grabfeld) unentschuldigt dem Unterricht der Mittelschule ferngeblieben. Wie die Polizei berichtet, hatte sich die Schule bereits mit dem Vater des Jugendlichen in Verbindung gesetzt.

Der Vater gab daraufhin an, dass sein Sohn einfach nicht aus dem Bett gekommen sei. Als eine Polizeistreife schließlich zur Wohnanschrift des Schulschwänzers fuhr, lag der 13-Jährige immer noch in seinem Bett. Nachdem die Polizei mit dem Jungen über sein Fernbleiben von der Schule sprach, ließ sich dieser doch noch problemlos von seinem Vater in die Schule bringen.

Grund für die "akute" Müdigkeit war offenbar "exzessiver Handykonsum am Vorabend". Die Polizei wird nun das Jugendamt über den Vorfall informieren.