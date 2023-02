Großeibstadt vor 16 Minuten

Feuerwehreinsatz

Giftige Gase eingeatmet: Kind (12) muss ins Krankenhaus

Eine defekte Deckenheizung war am Freitagabend (24. Februar 2023) für einen Feuerwehreinsatz in Großeibstadt verantwortlich. Ein zwölf Jahre altes Mädchen musste in ein Klinikum gebracht werden.