Eine "äußerst merkwürdige Fahrweise", wie es die Polizei Mellrichstadt beschreibt, legte am Montagnachmittag (20. Februar 2023) eine 58-Jährige an den Tag.

Die Dame hielt zunächst vorschriftsmäßig an der roten Ampel in der Stockheimer Straße in Mellrichstadt. Als diese grün zeigte, fuhr sie mit dem Fahrzeug zwar an, stoppte jedoch beim Linksabbiegen mehrmals bis sie in der Kreuzungsmitte stehen blieb.

"Äußerst merkwürdig": Frau hinterm Steuer stört den Verkehr

Nach einigen Sekunden des Stillstandes fuhr sie dann stark beschleunigt wieder an, um dann abrupt auf Höhe der Fußgängerampel in der Meininger Landstraße wieder stehenzubleiben. Hierdurch fuhr ihr Hintermann eng auf. Als sich das Verursacher-Auto längere Zeit nicht mehr bewegte, stieg der 38-Jährige aus und ging nach vorne, um nach dem Rechten zu sehen.

Er gab der Dame zu verstehen, dass sie doch bitte ein Stück nach vorne fahren möge, damit sie den Kreuzungsbereich frei machen können. Daraufhin fuhr die Frau los, hielt aber nicht wieder an. Durch die hinzugerufene Streife konnte sie kurze Zeit später auf dem ortsansässigen Aldi Parkplatz angetroffen werden.

Im Gespräch erklärte sich ihre auffällige Fahrweise damit, dass sie zum ersten Mal mit einem Automatik-Getriebe gefahren war. An den beiden Pkw entstand keinerlei Schaden.

Vorschaubild: © Jan Baborák on Unsplash