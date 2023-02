In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (9. Februar 2023) ist bei der Polizei in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) die Meldung über eine beschädigte Straßenlaterne und von umher liegenden Fahrzeugteilen in der Goethestraße eingegangen. Ein Unfallfahrzeug konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Eine durch den Unfall entstandene Ölspur führte die eingesetzten Beamt*innen schließlich bis zu einem Fahrzeug, das mit stark beschädigtem Frontbereich vor einem Haus parkte. Die Halterin des Autos konnte nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale in ihrer Wohnung schlafend und stark alkoholisiert angetroffen werden.

Kreis Rhön-Grabfeld: Autofahrerin baut Unfall mit fast zwei Promille

Sie gab gegenüber den Beamten an, die für den Unfall verantwortliche Fahrzeugführerin zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest zeigte ein Ergebnis von 1,78 Promille an, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Frau sichergestellt wurde.

Der bei der nächtlichen Fahrt entstandene Sachschaden wird auf circa 5500 Euro beziffert.

Vorschaubild: © Hans/Pixabay