Am Dienstag (25.05.2021) wurde in Herbstadt, Ortsteil Breitensee, eine Katze verletzt. Wie die Polizei Bad Königshofen mitteilte, war das Tier offenbar in eine verbotene Schlagfalle getreten.

Katze "Bubi" schleppte sich mit der nicht gesicherten Falle am Hinterlauf bis zu ihrem 67-jährigen Besitzer nach Hause. Dort konnte die Falle nur mithilfe eines Brecheisens geöffnet werden.

Katze gerät in verbotene Schlagfalle: Polizei sucht nach Zeugen

Die Falle wurde laut Polizei offensichtlich auf einem Privatgrundstück aufgestellt. Mögliche Zeugen können ihre Hinweise unter der Telefonnummer 09761-9060 bei den Beamten melden.

