Ostheim vor der Rhön vor 9 Minuten

Schwere Kollision

Vorfahrt missachtet - Biker (73) erleidet bei Crash lebensbedrohliche Verletzungen

Schwerste Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Der 73-jährige Biker kam in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus.