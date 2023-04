Gleich mehrfach mussten Streifen der Polizei Bad Neustadt zu einem Mehrfamilienhaus in Mühlbach anrücken.

Ein 42-Jähriger geriet zunächst am Donnerstag (27. April 2023) gegen 16.30 Uhr mit seiner ebenfalls 42-jährigen Lebensgefährtin in einen verbalen Streit. Im Rahmen des Streits suchte dieser einen Rivalen auf und attackierte diesen körperlich, teilte die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale mit. Dabei gingen ein Spiegel und ein Glaselement der Eingangstüre zu Bruch.

42-Jähriger stark alkoholisiert - ihn erwartet Strafanzeige

Ein seitens der Polizei durchgeführter Alkoholtest des Aggressors ergab einen Wert von über zwei Promille. Da der 42-Jährige weitere Straftaten androhte, musste er, nach Vorführung bei einer Richterin, die Nacht in der Haftzelle der Polizeiinspektion Bad Neustadt verbringen.

Eine Stunde später mussten die Beamten erneut das Mehrfamilienhaus anfahren, da nun die ebenfalls stark alkoholisierte Lebensgefährtin des Mannes die Anwohner des Hauses verbal anging und um sich schlug. Die Polizei sprach der Dame einen Platzverweis aus, da weitere Sicherheitsstörungen zu erwarten waren.

Gegen 20.30 Uhr die Polizeiinspektion eine Mitteilung, dass eine Dame an einer Bushaltestelle in der Meininger Straße in Bad Neustadt laut um sich schreien soll. Wie sich herausstellte, handelte es sich erneut um die 42-jährige Frau, die bereits zuvor in Mühlbach auffiel. Auch für diese Örtlichkeit erhielt die Dame einen Platzverweis.

Keine Strafanzeige gegen die Lebensgefährtin

Die Bad Neustädter Polizei ermittelt jetzt gegen den 42-jährigen wegen Körperverletzung, sowie Sachbeschädigung. Seine Lebensgefährtin hat hingegen keine Strafanzeige zu erwarten.

Vorschaubild: © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild