In letzter Zeit werden bundesweit immer wieder Gewaltdelikte unter Jugendlichen gemeldet. Der Fall Luise sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen. Auch in Franken kam es jüngst zu mehreren Vorfällen von Gewalt unter jungen Leuten, etwa in Ansbach und zuletzt auch in Bayreuth. Diesmal kam es zu einer folgenreichen Körperverletzung im Landkreis Rhön-Grabfeld.

Wie die Polizeiinspektion Mellrichstadt mitteilt, wartete eine Schülerin mit ihren Mitschülern an einer Bushaltestelle, als einer der Mitschüler plötzlich "mit voller Absicht" und "mit voller Wucht" auf sie eintrat. Das Mädchen stürzte zu Boden und klagte anschließend über Schmerzen am Rücken und Ellenbogen.

Junge tritt 13-Jährige nieder - Kumpel filmt den Vorfall und verbreitet ihn im Netz

Später kursierte ein Video von dem Vorfall im Internet - ein Schulkamerad des jungen Täters hatte die Attacke offenbar gefilmt und sie auf mehren Social-Media-Plattformen hochgeladen.

Die 13-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei - nun müssen sich ihre Mitschüler wegen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Kunsturheberrechtsgesetz verantworten.

Vorschaubild: © Tinnakorn Jorruang