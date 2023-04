Bad Neustadt an der Saale vor 1 Stunde

Paketzustellung

Der Ablageort war schuld: Mann (59) lässt Aggression an Paketdienst aus

Ein Paketzusteller hat ein Paket am Freitag in Bad Neustadt an der Saale nicht am gewünschten Ort abgelegt. Mit der Reaktion des Empfängers hatte er nicht gerechnet.