Unbekannte Täter haben in Bad Neustadt an der Saale erneut Gegenstände auf Bahngleise gelegt und so mögliche Verletzte und Sachschäden in Kauf genommen.

Die Personen legten am Freitagabend (28. April 2023) mehrere Holzbretter und Steine im Bereich der Überführung der Bundesstraße 279 auf die Gleise der Bahnstrecke Bad Neustadt an der Saale in Richtung Mellrichstadt, teilte die Bundespolizeiinspektion Würzburg mit. Obwohl ein Regionalzug gegen 20 Uhr die Gegenstände auf den Gleisen überfuhr, kam es nicht zu einem Schaden am Zug. Auch Personen wurden nicht verletzt.

Gefährdung auf Bahngleisen im Kreis Rhön-Grabfeld: Polizei sucht Zeugen

Bereits am 17. und 18. April 2023 wurden Gegenstände durch unbekannte Täter im Bereich des Bahnhofs Bad Neustadt an der Saale auf die Gleise aufgelegt. Dabei kam es zu hohen Sachschäden. Die Bundespolizei warnt ausdrücklich vor dem lebensgefährlichen Aufenthalt in den Gleisen. Immer wieder kommt es hierdurch zu schweren und teils tödlichen Unfällen.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die zum Vorfall am 28. April sachdienliche Hinweise über Personen oder verdächtige Wahrnehmungen geben können. Hinweise können über die Telefonnummer 0931 322590 gemeldet werden.

Vorschaubild: © m.mphoto/Adobe Stock (Symbolbild)