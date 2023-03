Als ein 45-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in die Martin-Luther-Straße in Bad Neustadt einbogen ist, übersah er einen Bagger und stieß mit ihm zusammen. Dieser war von einer Baufirma auf der rechten Fahrspur direkt hinter der Kreuzung für Bauarbeiten abgestellt worden.

Die Schaufel des Baggers ragte dabei in die Fahrbahn hinein, der Fahrradfahrer stieß mit dem Kopf dagegen und stürzte von seinem Fahrrad. Dieser war von der Flessabank in Richtung der evangelischen Kirche gefahren. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (8. März 2023) gegen 13.40 Uhr, wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale berichtet.

Bad Neustadt: Radfahrer muss nach Zusammenstoß ins Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß mit der Baggerschaufel zog sich der Mann eine Kopfplatzwunde und eine Gehirnerschütterung zu - er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Weder die Baustelle noch der Bagger waren durch eine entsprechende Absicherung kenntlich gemacht worden. Mehrere Zeugen beobachten die Geschehnisse - nun sind weitere Ermittlungen geplant.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben die anwesenden Personen, die den Unfallhergang beobachtet hatten, an, dass vier anwesende Männer trotz der offensichtlich schweren Verletzungen des Fahrradfahrers keinerlei Erste-Hilfe leisteten, berichtet die Polizei weiter.

Die Männer sollen unweit des Verletzten herumgestanden haben und eine Frau, die Erste Hilfe leistete, sogar beschimpft und dazu aufgefordert haben, die Unfallstelle zu verlassen. Gegen die vier "Störer" werden Anfangsermittlungen unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung geführt. Eine Vorladung zum Verkehrsunterricht werde zudem durch die Polizeiinspektion Bad Neustadt/Saale geprüft.

