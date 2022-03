Drei-Jähriger in Bad-Neustadt an der Saale gleich zweimal beraubt: Am Samstag, dem 12. März 2022, meldete bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt ein Drei-Jähriger zusammen mit seiner Mutter gleich zwei Diebstähle. Der Junge berichtete traurig, dass sowohl sein Tretroller als auch sein Laufrad gestohlen wurden, so die Polizeiinspektion.

Am Freitag (11.03.2022) begleitete der Dreijährige seine Mutter gegen 17.40 Uhr mit seinem Tretroller zum Lidl in Bad Neustadt. Als die beiden

den Supermarkt gegen 18.00 Uhr verließen, war der Tretroller plötzlich verschwunden.

Neustadt an der Saale: Laufrad und Tretroller von Dreijährigen gestohlen

Zu Hause angekommen, sollte das Laufrad als vorläufigen Ersatz sorgen. Jedoch stellte die Mutter entsetzt fest, dass auch dieses geklaut wurde. Das Laufrad stand zuletzt am Mittwoch (09.03.2022) im Fahrradständer auf dem Hof des Mehrfamilienhauses, welche nur zwei Querstraßen vom Lidl Einkaufsmarkt entfernt ist.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 09771/606-0 melden.

