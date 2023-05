Deutsche Bahn: Schienenmodernisierung in Franken sorgt für Einschränkungen

Verspätungen und Ausfälle über mehrere Monate

und über "Busse statt Bahnen für die Fahrgäste": Diese Strecken sind betroffen

Eine Schienenmodernisierung der Strecke zwischen Nürnberg und Würzburg , die die Deutsche Bahn in Franken durchführt, wird in den kommenden Monaten für starke Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr sorgen, teilt die Deutsche Bahn mit. Besonders betroffen von den Maßnahmen sind demnach die Regionalbahnen zwischen Nürnberg und Würzburg, aber auch bei zahlreichen Fernzügen soll es zu Einschränkungen kommen.

Schienenmodernisierung in Franken: Deutsche Bahn kündigt starke Verspätungen und Ausfälle an

Im Fernverkehr sind die ICE von und nach Hamburg und Dortmund betroffen, welche auf dem Weg nach Passau oder München über Augsburg oder Ansbach umgeleitet werden. Dabei könne es zu Verspätungen von etwa einer halben Stunde kommen, teilweise könnten auch Züge ausfallen.

Die Arbeiten sollen am Freitag (26. Mai 2023) beginnen und bis zum 11. September 2023 dauern. Dabei komme es bis zum 5. August 2023 auf der Strecke zwischen Rottendorf und Neustadt an der Aisch zu einer Vollsperrung. Ab dem 6. August 2023 bis zum Ende der Bauarbeiten sei die Strecke von Neustadt an der Aisch bis Fürth Hauptbahnhof nicht befahrbar. Über den gesamten Bauzeitraum ist der RE10 zwischen Würzburg und Nürnberg betroffen, im zweiten Bauabschnitt die RB12 zwischen Fürth und Markt Erlbach und die S6 zwischen Nürnberg und Neustadt an der Aisch, so die Deutsche Bahn.

Außerdem entfallen über beide Bauphasen die meisten Fahrten der RB80 zwischen Würzburg und Marktbreit. Mit den Bauarbeiten wolle man die stark befahrene Strecke "fit für die Zukunft" machen. Dafür würden rund 144 Kilometer Gleise, 40 Weichen und rund 230.000 Schwellen erneuert. Für diese Arbeiten müssten rund 200.000 Tonnen Schotter bewegt werden. Neben den Gleisarbeiten seien gleichzeitig zahlreiche weitere Modernisierungsprojekte im Gange.

Deutsche Bahn richtet Ersatzverkehr ein

"Busse statt Bahnen für die Fahrgäste", schreibt die Deutsche Bahn. Für den Ersatzverkehr gibt es eine eigene Internetseite, auf der sich die Fahrgäste detailliert informieren könnten, zudem fahre ab dem 22. Mai 2023 ein Infomobil entlang der Strecke. Auch die Fahrplanänderungen im Fernverkehr im Zeitraum der Schienenmodernisierung zwischen Nürnberg und Würzburg können im Internet eingesehen werden.