Markus Söder in Rückersdorf? Seit einigen Monaten gibt es Gerüchte, der Bayerns Ministerpräsident wolle in die Gemeinde im Nürnberger Land ziehen. Rückersdorf selbst veröffentlichte ein Statement mit einer eindeutigen Antwort. Damit sollen auch Hausbesitzer geschont werden, die unter "Foto-Tourismus" leiden.

"Dass der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder künftig in Rückersdorf wohnen wird, ist falsch", berichtet die Gemeinde. Das Gerücht halte sich seit Monaten hartnäckig. Darunter kursierten auch Erzählungen, Söder habe sich in der neuen Nachbarschaft bereits vorgestellt. Auch das entspreche nicht der Wahrheit. Der Ministerpräsident sei nicht in Rückersdorf angemeldet.

Söder in Rückersdorf? "Foto-Tourismus" belastet Hausbesitzer

Unter den Gerüchten leiden vor allem die betroffenen Hausbesitzer. Insgesamt drei Standorte werden als zukünftiger Wohnort gehandelt. Bei allen Häusern "hat sich ein Foto-Tourismus entwickelt", so die Gemeinde. Dieser lasse den Hausbesitzern keine Ruhe.

Der Gemeinde gegenüber sagte Markus Söder, dass er nicht aus Nürnberg nach Rückersdorf ziehen wolle. Dennoch sehe er das Dorf als attraktiven Wohnort.

Zuletzt stand Markus Söder wegen Geldflüssen in Zusammenhang mit dem Nürnberger Zukunftsmuseum in der Kritik.