Wohnungsbrand in Nürnberg: Drei Personen verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg wurden am Sonntagabend drei Personen verletzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.