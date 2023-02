Volker Herzog war fast 27 Jahre lang erster Bürgermeister der Gemeinde Vorra, berichtet der SPD-Unterbezirk Nürnberger Land. Mit 60 Jahren verstarb Herzog in der Nacht auf Freitag (3. Februar 2023) "völlig überraschend", wie der Bundestagsabgeordnete Carsten Träger (SPD) in einem Nachruf schreibt.

"Die Bürgerinnen und Bürger von Vorra haben Volker seit 1996 insgesamt fünfmal zu ihrem Gemeindeoberhaupt gewählt - das allein spricht mehr als Worte für seine große Bürgernähe, sein enormes Wissen und seine Menschlichkeit", so Träger.

Langjähriger Bürgermeister Vorras Volker Herzog gestorben - "menschliche und stets rücksichtsvolle Art"

Große Bestürzung ist auch in einem Nachruf des Vorraer SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Wolfgang Schwarm zu lesen. 1986 sei Herzog mit 24 Jahren in die SPD eingetreten. Zur Kommunalwahl 1996 habe die Partei mit ihm "erstmals einen eigenen geeigneten jungen Kandidaten" für das Amt des ersten Bürgermeisters gewonnen. Herzog sei damals mit 33 Jahren der jüngste Bürgermeister im Nürnberger Land geworden. Schwarm nennt ihn "einen aufrichtigen Menschen, der sich in den vergangenen Jahren durch seine menschliche und stets rücksichtsvolle Art viel Anerkennung erworben hat".

In den Jahren bis zur Corona-Pandemie habe er sich unter anderem dafür eingesetzt, "dass wöchentlich das Gemeindemobil mit Fahrer für Einkäufe oder Arztbesuchen unseren Senioren zur Verfügung stand". Auch Kindergarten, Hort und Schule seien ihm bis zuletzt eine Herzensangelegenheit geblieben. Herzog habe seine Fähigkeiten "mit all seiner Kraft stets zum Wohlergehen der Gemeinde erfolgreich" eingesetzt, schreibt Schwarm.

Mit Insel und Inselcafé habe Herzog den Tagestourismus wieder zurück nach Vorra gebracht und laut Träger auch bei dem Brandanschlag auf die Asylbewerberunterkunft "Ruhe und gleichzeitig Entschiedenheit" bewahrt. "Bestürzt vom plötzlichen Tod" äußern sich auch die First-Responder-Gruppe Vorra und der ASB Regionalverband Jura e.V. in einer Traueranzeige. Volker Herzog habe unter anderem "die organisierte Erste Hilfe für die Bürger*innen der Gemeinde Vorra und darüber hinaus gefördert." In fast zwei Jahrzehnten habe er dazu beigetragen, "die medizinische Versorgung im Pegnitztal zu verbessern". Carsten Träger schreibt zum Schluss: "Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, seinen Töchtern und allen Hinterbliebenen."