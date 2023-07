Was für ein perfekter Start in den Juli! Am Samstag, dem ersten Tag des Monats, fand in Nürnberg das große HipHop Garden Festival statt. Laut dem Veranstalter ist das Festival "Süddeutschlands größtes HipHop Open Air".

Seit Jahren trifft sich in Nürnberg die Hip Hop Community, um Old School und New School gebührend zu feiern! Wie der Veranstalter auf dem offiziellen Instagram-Kanal verkündet, sind vorab mehr als 10.000 Tickets verkauft worden.

Heiße Beats und klasse Stimmung: So war das HipHop Garden Festival in Nürnberg

Bekannte Größen wie Busta Rhymes, Bausaferris Mc und DJ Katch heizten den Festival-Besuchern ordentlich ein und sorgten für klasse Stimmung. Unsere Fotografen waren wieder vor Ort und haben euch abgelichtet. Hier gibt es die schönsten Bilder und Impressionen.