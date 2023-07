Veldensteiner Forst: Bundeswehr führt Truppenübung durch - das gilt es zu beachten

Vom Abend des 18. Juli bis zum Mittag des 20. Juli findet im Bereich des Veldensteiner Forsts eine Bundeswehrübung statt. Die Bevölkerung wird gebeten, sich von der übenden Truppe fernzuhalten, informiert das Landratsamt Nürnberger Land in einer Pressemitteilung.

Eine Gruppe Soldat*innen muss sich in einer Übung von Etzelwang kommend nach Norden Richtung Veldensteiner Forst durchschlagen, teils in Nachtmärschen und teils unter gestelltem, imitiertem feindlichen Beschuss. Sie bewegen sich dabei voraussichtlich in Waldgebieten, eventuell aber auch entlang der Autobahn. Ortschaften betreten sie nicht. Eventuell werden mehrere Fahrzeuge eingesetzt.

Wer liegengebliebene militärische Sprengmittel findet, etwa Munition oder andere Gegenstände, muss diese liegenlassen: Erstens können sie gefährlich sein und zweitens sind das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und der Verkauf dieser Gegenstände verboten und können nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches als Diebstahl oder Hehlerei bestraft werden.

Falls jemand Schäden bemerkt, die durch die Übung in dem Gebiet entstanden sind, bitte innerhalb eines Monats bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung melden. Die Regulierung dieser Schäden erfolgt durch das zuständige Bundeswehr-Dienstleistungszentrum.