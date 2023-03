Auf der A9 in Richtung Berlin ereignete sich am Montag, dem 6. März 2023, ein Unfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Dies gab die Verkehrspolizeiinspektion Feucht in einer Pressemittelung bekannt.

gegen 10.30 Uhr fuhr ein 70-Jähriger aus Sachsen mit seinem Kleintransporter auf der A9 in Richtung Berlin. Ungebremst raste das Fahrzeug gegen das Heck eines Tanksattelzuges, der mit etwa 80km/h auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war.

Kleintransporter kracht auf A9 ungebremst gegen Tanklaster

Die Polizei vermutet, dass bei dem Fahrer des Kleintransporters ein medizinisches Problem vorlag und er deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Senior wurde beim Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Umgehend wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Tanksattelzugs blieb unverletzt. Der Sattelzug war mit Kraftstoff beladen. Glücklicherweise blieb der Auflieger so weit intakt, dass es zu keinem Austritt von Flüssigkeiten kam. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

