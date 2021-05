Am Dienstag (18.05) ereignete sich in der Regensburger Straße in Nürnberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Die 73-jährige Rentnerin ist mittlerweile im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag (20. Mai) mitteilt.

Unfall Nürnberg: 76-jährige Rentnerin überfährt Fußgängerin

Am Dienstagmittag wollte eine 76-jährige Rentnerin mit ihrem A-Klasse Mercedes aus einer Parkbucht auf dem Kundenparkplatz des Gartencenters Dehner ausparken.

Beim Rückwärtsfahren überrollte sie mit ihrem Auto eine hinter dem Fahrzeug vorbeigehende Frau und fuhr noch auf ein anderes geparktes Fahrzeug, welches dadurch auf ein weiteres Auto geschoben wurde.

Die 73-jährige Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie ist mittlerweile an ihren Verletzungen gestorben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Nürnberger Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 65 83-1530 zu melden.