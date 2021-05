Hundebaby "James" aus dem Tierheim Nürnberg sucht ein Zuhause

Das Tierheim Nürnberg sucht aktuell ein neues Zuhause für den fünf Monate alten "James". Die Englische Bulldogge "hatte es bisher nicht leicht im Leben", schreibt das Tierheim auf Facebook. Schon mit wenigen Wochen wurde der Welpe an den Augen operiert und muss sich aktuell auch noch von anderen Problemen erholen.

Tierheim Nürnberg: Bulldoggen-Welpe "James" sucht Menschen, die ihn aufpäppeln

Im Alter von wenigen Wochen musste "James" operiert werden, weil er an sogenannten Cherry Eyes, also einem Nickhautdrüsenvorfall, litt, heißt es. Nun kommt bei dem jungen Hundewelpen noch eine Anämie dazu und auch seine Giardien ist die Bulldogge noch nicht los. Für "James" sucht das Tierheim also ganz besondere Interessenten:

Menschen, die bereit sind, die Behandlungen weiterzuführen

Menschen, denen möglicherweise höhere Tierarztkosten nichts ausmachen

Menschen, die sehr viel Zeit und Geduld haben

Menschen, denen es nichts ausmacht, "James" aufzupäppeln

"Wenn ihr euch der Aufgabe gewachsen fühlt, dürft ihr gerne gleich den Interessentenbogen ausfüllen", erklärt das Tierheim. Den gibt es auf Facebook mit dazu. Weitere Details über den jungen Welpen könnten ernsthafte Interessenten dann am Telefon erhalten. Im März sind 101 Welpen aus einem illegalen Transport im Tierheim gelandet, für die das Tierheim nach Interessenten suchte.

