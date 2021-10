Tierheim Nürnberg: 20 bis 30 verwilderte Katzen leben in Nürnberger Kleingartenverein

leben in Nürnberger Kleingartenverein Schrebergarten in Nürnberg von wilden Tieren besetzt : "Die fauchen und gehen an die Decke"

: "Die fauchen und gehen an die Decke" Tierheim übernimmt Versorgung: "Wir starten nächste Woche, bevor es zu kalt wird"

Das Tierheim Nürnberg beginnt nächste Woche mit der Versorgung von 20 bis 30 verwilderten Katzen. Die Tiere leben aktuell in einem Nürnberger Kleingartenverein, wo die meisten der Katzen auch wieder landen werden. "Die Leute dort haben uns angerufen und von den Katzen erzählt", berichtet Miriam Zimmermann vom Tierheim Nürnberg.

Tierheim Nürnberg übernimmt Kastration der Katzen: "Sind nicht zu händeln"

Der Plan sei: "Erstmal alle erwachsenen Tiere mit Lebendfallen zu fangen. Die Katzen gehören den Menschen vom Schrebergarten nicht, aber zumindest werden sie derzeit von den Leuten gefüttert und versorgt." Das Problem dabei sei jedoch, dass die Katzen sich immer weiter vermehren "und wenn wir jetzt nichts machen würden, hätten wir nächstes Jahr das Doppelte an Katzen dort", erläutert die Tierheim-Sprecherin.

Die gefangenen Katzen sollen dann kastriert werden, damit sich die Katzen nicht mehr weiter fortpflanzen. "Die Jungtiere, die noch nicht zu verwildert sind, kommen ins Tierheim. Wir versuchen dann, sie weiterzuvermitteln", sagt Zimmermann. Der Rest der Katzen, die schon zu wild seien, bringe man zurück in den Schrebergarten. "Die lassen sich einfach nicht mehr händeln. Die Tiere fauchen und gehen an die Decke, wenn man was von denen will." Ein Leben in einem Menschenhaushalt sei für diese Katzen undenkbar.

Wichtig sei, dass schon nächste Woche mit den Kastrationen begonnen werde. "Die Katzen gehen direkt danach wieder raus, sie kann man nicht drinnen halten. Deshalb müssen wir anfangen, bevor es zu kalt wird." Das Problem: "Eine Kastration kostet im Schnitt 100 Euro." Bei Weibchen circa 130 Euro, Kater können rund 80 oder 90 Euro Kosten verursachen. "Und es geht ja nicht immer alles glatt!" Tendenziell müsse man also mit noch höheren Kosten rechnen.

Dafür braucht das Tierheim jedoch Unterstützung. Per Paypal kann man dem Tierheim über die Adresse info@tierheim-nuernberg.de finanziell unter die Arme greifen. Ebenfalls ist die Hilfe per Überweisung an das Tierheim Nürnberg mit der IBAN: DE55 7605 0101 0001 1207 52 möglich. Wichtig sei nur, dass man für den Verwendungszweck immer das Stichwort "Wildkatzen Kastration" angebe. Das Tierheim Nürnberg sei für jegliche Unterstützung dankbar.