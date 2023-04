Tierheim Hersbruck : Französische Bulldogge Bella sucht neues Zuhause

Seit dem 3. März 2023 ist Bella nach Angaben der Tierschützer jetzt bereits im Tierheim Hersbruck. "Sie wurde bei uns abgegeben, weil die Vorbesitzerin sich von ihrem Mann getrennt hat und ihr dann alles zu teuer wurde", teilt ein Sprecher des Tierheims gegenüber inFranken.de mit. "Sie hat dann ihr Haus verkauft und ist ins Ausland gezogen", berichtet er. Jetzt ist es an der Zeit, dass auch Bella endlich ein neues Zuhause bekommt.

Tierheim Hersbruck sucht neues Zuhause für Bella: "einfach zum knuddeln"

"Unsere süße Bella sucht ab jetzt ein neues Zuhause", teilt das Tierheim Hersbruck deshalb mit. Bella sei am 13. März 2018 geboren und eine Französische Bulldogge. "Sie ist sehr lieb zu Menschen und Kindern, bei anderen Hunden entscheidet die Sympathie", heißt es weiter. Weil sie ausgesprochen kinderlieb sei, wäre "das schönste für sie sicherlich eine Familie mit Kindern", wie jetzt ein Sprecher des Tierheims gegenüber inFranken.de erklärt.

Nur eines sei wichtig: "In ihrem neuen Zuhause sollten aber keine anderen Hunde mehr leben", teilt das Tierheim mit. Ansonsten sei sie aber "zuckersüß". "Bella kann alleine bleiben, fährt gerne Auto und ist einfach nur zum knuddeln", heißt es vonseiten des Tierheims. "Allergien hat Bella zum Glück keine, jedoch sollte aufgrund der Rasse, darauf geachtet werden, dass ihr im Sommer nicht zu warm wird."

"Natürlich kann rassebedingt immer etwas sein mit den Gelenken, Knochen und so weiter", ergänzt ein Sprecher des Tierheims noch im Gespräch mit inFranken.de. "Im Moment ist aber noch alles in Ordnung", fügt er hinzu. Man müsse sich dessen aber von vornherein bewusst sein. "Viele sehen nämlich nur den süßen Hund und nicht, was alles an Arbeit dahinter steckt", erklärt er. Er appelliert deshalb daran, sich im Voraus ausreichend Gedanken zu machen, ob man im Fall der Fälle auch die finanziellen Mittel für eine Behandlung aufbringen könnte.