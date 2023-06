Nürnberg/Berlin vor 1 Stunde

Deutsch Evangelischer Kirchentag

"Müssen alle mehr arbeiten": Thomas de Maizière gegen Recht auf Homeoffice - Art des Arbeitens sei "zu gut"

Der Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Thomas de Maizière, spricht sich deutlich gegen Homeoffice und für Mehrarbeit aus. "Wir müssen alle zusammen mehr arbeiten", so seine Meinung am Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg.