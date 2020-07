Aller Anfang ist schwer. Doch ein Restaurant zu eröffnen während einer Pandemie fast unmöglich: Am 16. März öffnete in Nürnberg das "994 Ginza" - das "neue gastronomische Projekt der Hiro-Sakao-Familie", zu dem etwa das bereits etablierte Sushi-Restaurant "KOKORO" in Nürnberg gehört. "Am 17. März, also einen Tag später, hieß es, dass wir schließen müssen", erklärt Lokal-Inhaberin Ngo. An diesem Tag traten in Bayern die Corona-Maßnahmen in Kraft. Ngo spricht in diesem Zusammenhang von einem schweren Schicksalsschlag.

Seitdem das Lokal wieder aufmachen darf, laufe der Betrieb - nach einem "ziemlich bescheidenen" Anfang - aber relativ normal. "Wir haben einen riesigen Außenbereich, ähnlich wie ein Wintergarten, in dem man bei Wind und Wetter sitzen kann. Dadurch sind wir für Corona gut aufgestellt." Besser laufen könnte es laut Ngo aber dennoch: "Die Leute sind sehr verhalten wegen Corona", glaubt sie. Immer noch würden viele Leute lieber zu Hause bleiben. Dafür boome momentan das To-go-Geschäft.

Das Konzept hinter "994 Ginza": cooles Ambiente und japanische Speisen

"Wir bieten japanische Speisen an", führt Ngo aus. "Im Vordergrund steht natürlich Sushi - von denen wir vor allem viele vegane und vegetarische Rollen anbieten - sowie verschiedene japanische Tapas." Auf der Speisekarte stehen neben zahlreichen verschiedenen Sushi-Varianten etwa:

Kalta Izakaya Tapas

Gelbschwanz-Lachs- oder Thunfisch-Tiradito

Oktopus mit Zwiebeln, Tomaten, Avocado, Limette

Thunfisch- oder Rindfleisch-Tataki (kurz und scharf angebratenes Fleisch)

"Bankok Baby": Entenwürfel pikant, Limetten, Fleischsauce, Chili, Europagras, Koriander, Zwiebeln und gerösteter Reis und mehr

Warme Izakaya Tapas

verschieden gefüllte Teigtaschen, gedämpft, gebraten oder frittiert

gebackener Thunfisch, gegrillter Oktopus, frittiertes Hähnchen oder Garnelen

Lachsspieße mit Teriyakisauce oder Hühnerspieße mit Erdnusssauce und mehr

Hauptspeisen

Sake: Lachsfilet mit Kokossauce und Gemüse

Kamo: Barbarie Entenbrust, Gemüse, Mango-Miso-Sauce

Tori: Hähnchenbrust, Sesam-Teriyakisauce, Gemüse

Miso Beef: Rinderfilet, Guacamole, Miso-Teriyakisauce

Crispy Green Dragon: Riesengarnelen, grüne Reisflocken, Guacamole

Gebratene Udonnudeln mit Hühnchen oder vegetarisch

verschiedene Chirashi Bowls (Sushi Bowls)