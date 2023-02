Nürnberg vor 50 Minuten

Notfall

Zahlreiche Haushalte ohne Strom: Energieversorger handelt - und sucht Ursache

Stromausfall in Nürnberg, zahlreiche Haushalte sitzen im Dunkeln: Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntag in der Stadt der Strom ausgefallen. Wie die N-Ergie reagierte - und was Schuld sein könnte.