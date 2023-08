Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) warnt vor Blaualgen im Kleinen Dutzendteich. Den Besuchern wird dringend davon abgeraten, in dem See baden zu gehen. Ein Kontakt mit Blaualgen kann der Gesundheit schaden. Entsprechende Warnschilder wurden bereits am Kleinen Dutzendteich aufgestellt. Besonders Kinder oder Allergiker sollten vorsichtig bleiben.

Die hohe Anzahl an giftigen Blaualgen geht auf den hohen Nährstoffgehalt und die relativ hohen Temperaturen in dem flachen, stehenden Gewässer zurück, wie die Stadt Nürnberg berichtet. Blaualgen treten in den Sommermonaten fast jedes Jahr auf. Trotz des anhaltenden Regens und der niedrigen Temperatur zu Beginn des Augusts können auch dieses Jahr Blaualgen gefunden werden.

Blaualgen im Kleinen Dutzendteich: Hunde dringend an Leine lassen

Auch Hunde sind von den Blaualgen gefährdet. Die Hunde sollten eh laut Grünanlagensatzung der Stadt Nürnberg an der Leine geführt werden. Zusätzlich sollen sie in der Art und Weise geführt werden, dass niemand gefährdet oder belästigt werden kann. Diese Leinenpflicht sollte jetzt besonders beachtet werden.

Um die Blaualgen loszuwerden, müssen die Nährstoffe für die Algen im Kleinen Dutzendteich reduziert werden. Deshalb entfernen SÖR-Mitarbeitende regelmäßig Weiherschlamm aus dem Kleinen Dutzendteich. Zusätzlich fährt seit diesem Jahr das Mähboot „Hummel“ über den Großen und Kleinen Dutzendteich, um Pflanzen zu entfernen, die das Wachstum der Blaualgen fördern.

Im Übrigen arbeitet das SÖR zusammen mit der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm an einer Verbesserung der Qualität des Wassers im Langwassergraben und im Fischbach. Die beiden Gewässer versorgen den Großen und Kleinen Dutzendteich mit Wasser.