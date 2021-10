Geld abheben an der Supermarktkasse, bezahlen mit dem Smartphone, Überweisungen per App: Bank-Geschäfte online zu erledigen ist heute so einfach wie nie. Das veränderte Kundenverhalten bleibt nicht ohne Folgen: Immer mehr Banken schließen bundesweit Standorte und setzen aufs digitale Geschäft. So auch die Sparkasse Nürnberg. Insgesamt 14 Filialen und SB-Center wird die Bank laut Pressemitteilung bis 2025 in Stadt und Landkreis schließen.

Widerstand gegen die geplanten Sparmaßnahmen regt sich vonseiten der Linken. Die Partei hat eine Online-Petition gestartet. Vor allem für "die ältere Bevölkerung" sei die direkte Kontaktaufnahme in der Bank-Filiale wichtig, erklärt Linken-Stadträtin Kathrin Flach Gomez. Die Schließungen wolle man nicht einfach so hinnehmen.

Sparkasse Nürnberg: 13 Geschäftsstellen werden zu SB-Centern

Neben den Standortschließungen werden außerdem 13 Geschäftsstellen der Sparkasse Nürnberg in SB-Standorte (SB kurz für "Selbstbedienungsterminal") verwandelt. Auch hier wird es dann keine persönliche Kundenberatung mehr geben.

Laut Pressemitteilung fokussiere man sich mit der Umstellung auf die Bedürfnisse der Kunden - und diese Bedürfnisse werden nun mal von Jahr zu Jahr digitaler. Dennoch soll die persönliche Beratung auch in Zukunft nicht zu kurz kommen. Ein Widerspruch sei das nicht, schließlich habe die Sparkasse seit der Corona-Pandemie ihr telefonisches Beratungsangebot ausgebaut.

Ältere Kunden, die Probleme mit den Bankautomaten haben, hätten außerdem auch andere Möglichkeiten Geld abzuheben, als direkt am Schalter: "Im Handel, sei es bei Aldi, Rewe, dm oder weiteren Handelsketten, ist Bargeld ab niedrigen Umsätzen verfügbar. Alternativ können Kund*innen sich Bargeld bequem nach Hause schicken lassen", heißt es vonseiten der Sparkasse.

14 Standorte der Sparkasse Nürnberg sind betroffen

Die Geschäftsstellen und SB-Center, die geschlossen werden, befinden sich sowohl im Stadtgebiet, als auch im Nürnberger Land. Diese Standorte werden bis 2025 schließen:

Geschäftsstellen und SB-Center Stadt Nürnberg:

Birkenwald

Rathaus

Steinbühl

Johannis-West

Stadtpark

SB-Standort Altenfurt

SB-Standort Buchenbühl

Geschäftsstellen und SB-Center Nürnberger Land:

Hersbruck-Ostbahn

Oberferrieden

Lauf-Rudolfshof

Röthenbach-Steinberg

SB-Standort Engelthal

Röthenbach-Seespitze

Weißenbrunn

Außerdem werden die Geschäftsstellen im Stadtgebiet in Fischbach, Großgründlach / Reutles, Jobst, Frankenstraße und Herpersdorf zu SB-Centern gemacht. Im Nürnberger Land sind Altensittenbach, Neunkirchen am Sand, Simmelsdorf-Hüttenbach, Diepersdorf, Ottensoos, Winkelhaid, Happurg und Rückersdorf betroffen.