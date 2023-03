Um die bayernweite Warn-Infrastruktur zu testen, findet am Donnerstag, 9. März um 11 Uhr, ein Warntag statt. Wie die Stadt Schwabach mitteilt, nimmt auch sie an diesem mit ihrer Katastrophenschutzsirene am Ostanger und erstmals wieder mit der Warnsirene in Wolkersdorf teil.

„Gerade in Wolkersdorf sind vielleicht viele Anwohnerinnen und Anwohner vom ungewohnten Warnton überrascht“, erläutert Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht, der für den Katastrophenschutz in Schwabach zuständig ist. „Es war uns aber sehr wichtig, dass unser Katastrophenschutz die Sirene dort vor Ort wieder instand setzt, damit hier eine mögliche Lücke im Warnsystem geschlossen wird. Sonst hätten wir diese mit einer mobilen Warnanlage schließen müssen.“

Als Warnmittel mit Weckeffekt sind Sirenen nach wie vor wichtig. Sie weisen mit einem auf- und abschwellenden Heulton auf eine Gefahr hin. Weitere Informationen zur Gefahr sollten sich Betroffene über andere Kanäle beschaffen, also Warn-Apps oder lokale Radiosender. Mit einem einminütigen Dauerton geben Sirenen Entwarnung. Ein weiteres Signal ist ein einminütigen Dauerton mit zweimaliger Unterbrechung. Dies ist aber keine Warnung für die Bevölkerung. Mit diesem Signal werden Feuerwehrleute zum Einsatz gerufen.

Zusätzlich erfolgt eine Probewarnung mittels "Cell Broadcasting". Bei diesem Warnsystem wird die Meldung direkt auf alle eingeschalteten Mobiltelefone gesendet, ohne dass hierfür die Installation einer App hierfür notwendig ist. Zusätzlich wird die Warnung aber auch über die bekannten Warn-Apps Nina und Katwarn versendet.