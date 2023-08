In den letzten Tagen traten vereinzelt Personen auf, die an Haustüren in Schwabach geklingelt und sich als Mitarbeitende des Schwabacher Pflegestützpunkts ausgegeben haben. Wie die Stadt Schwabach berichtet, wurde dabei im Verlauf des Gesprächs nach im Haus verwahrten Geldbeständen und Wertgegenständen gefragt.

Bitte beachten Sie: Mitarbeitende des Pflegestützpunkts kommen niemals ohne Termin, der vorher mit Ihnen vereinbart wurde. Insbesondere fragen die Kolleginnen und Kollegen des Pflegestützpunkts niemals nach Wertgegenständen oder Geldbeträgen.

Lassen Sie niemanden in ihre Wohnung, den sich nicht kennen oder erwarten.

Treten solche Personen bei Ihnen auf, rufen Sie den Pflegestützpunkt unter der Rufnummer 09122 860-595 an.

Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei Schwabach unter der Rufnummer 09122 9270 oder den Polizeinotruf 110.

Vorschaubild: © Graham Oliver/colourbox.de (Symbolbild)