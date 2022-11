Am 09.11.2022 ereignete sich in den Morgenstunden ein Verkehrsunfall in der Fürther Straße auf der Schwabachtalbrücke. Ein Lkw fuhr auf das Auto eines bisher unbekannten Unfallbeteiligten auf.

Der Geschädigte wollte die Regulierung des Unfallschadens noch an der Unfallstelle begleichen. Als dies jedoch vom Lkw-Fahrer verweigert wurde, entfernte sich der Geschädigte von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Von dem flüchtigen Unfallbeteiligten ist bekannt, dass das Kennzeichen eine serbische Länderkennung SRB zeigte. Wer Hinweise auf ein serbisches Fahrzeug geben kann, soll sich bei der Polizei Schwabach melden.

