Schwabach vor 49 Minuten

Vandalismus

Randale-Nacht: Polizei meldet mehrere Sachbeschädigungen - Hallenbad, Mix Markt, Königsplatz

In Schwabach kam es in der Nacht auf Samstag zu mehreren, teils schwerwiegenden Sachbeschädigungen, unter anderem an der Fassade des Hallenbads. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.