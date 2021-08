Das deutschlandweite 19. Bundessportfest aller DJK-Sportvereine findet 2022 in Schwabach statt. Rund 4000 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland werden am Pfingstwochenende zu Gast sein. Die Verantwortlichen der sportlichen Großveranstaltung, das Präsidium des Diözesanverbands Eichstätt, stellten Oberbürgermeister Peter Reiß (SPD) die ersten Planungen vor. Zahlreiche lokale Sport- und Übernachtungsstätten sowie freiwillige Helfer werden für dieses Ereignis gebraucht. Das teilt die Stadt Schwabach mit.

In 23 Sportarten werden vom 3. Juni bis zum 6. Juni 2022 die Bundesmeister der über 1.100 DJK-Sportvereine aus dem katholisch organisierten Sportdachverband gesucht. Neben klassischen Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Fußball, Handball oder Volleyball sind auch ein paar Wettkämpfe in Sportarten wie Cricket, Boule oder Dart dabei. Zuletzt hatte das DJK-Bundessportfest 2018 in Meppen stattgefunden.

Ein solches Sportevent zu organisieren, das sei eine logistische Herausforderung, wie Präsident Bernhard Martini OB Reiß erklärt. „Wir brauchen viele Sporthallen und Sportstätten. Wir brauchen Schlafplätze für die vielen Sportlerinnen und Sportler. Und wir wollen auch ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine stellen“, so Martini.

Über den Stadtverbandsvorsitzenden Helmut Gruhn wurde bereits mit zahlreichen Vereinen Sportstätten Kontakt aufgenommen. „Wir sind guter Dinge, dass wir die Wettkämpfe alle Sportarten in Schwabach und der Region unterbringen“, so Gruhn. Die Mehrzahl der Wettbewerbe werde in Schwabach stattfinden, jedoch soll in einigen Fällen auch nahegelegene Orte wie Roth oder Wendelstein einbezogen werden. Als Übernachtungsstätten für die Sporttreibenden sind unter anderem Schwabacher Schulen vorgesehen.

Im September soll der finale Kick-Off für das Event starten. Dann beginnt die heiße Phase der Vorbereitungen. Bis dahin möchte der Diözesanverband noch auf alle Unterstützer und Beteiligte zukommen, mit denen sie bislang in Kontakt standen. Gesucht werden zudem nach wie vor Volunteers und Helfer, die am Bundeswettbewerb vor Ort mithelfen würden.