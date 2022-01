Die Geschäftsführung am Krankenhaus Rummelsberg befördert Dr. Matthias Ponfick zum Chefarzt. Ponfick war bislang Ärztlicher Leiter des Querschnittzentrums. Somit steigt die Zahl der Chefärzte an der Klinik von neun auf zehn, wie die Krakenhaus Rummelsberg GmbH berichtet.

Frank Stauch, Geschäftsführer am Krankenhaus Rummelsberg, sieht darin „den nächsten logischen Schritt“. Im Jahr 2017 unter der Schirmherrschaft und mit der Unterstützung von Chefarzt PD Dr. Vieweg und seiner Klinik gegründet, entwickelte sich das Querschnittzentrum in den vergangenen vier Jahren "sehr erfolgreich weiter", insbesondere sei die Etablierung der Neurorologie und die Erweiterung des Bereiches um zusätzliche elf Betten im Jahr 2020 zu nennen, heißt es

"In dieser Zeit konnte Dr. Ponfick das Querschnittzentrum gemeinsam mit seinem Team fest als Versorgungspartner im Gesundheitsmarkt und der Metropolregion Erlangen-Nürnberg-Fürth etablieren. Dies zeigen die ständig steigenden Patientenzahlen, die positiven Rückmeldungen der Patienten sowie die mittlerweile auch überregionalen Zuweisungen aus anderen Kliniken", so das Unternehmen.

Mit Inbetriebnahme des Ersatzneubaus Wichernhaus, was aktuell für das Kalenderjahr 2026 geplant ist, solle der Bereich nochmals auf insgesamt 44 Betten erweitert werden. „Mit der Ernennung zum Chefarzt zeigen wir auch nach außen hin Anerkennung und Wertschätzung für die erbrachte Leistung von Dr. Ponfick“, so Frank Stauch.

Dr. Matthias Ponfick ist seit April 2017 am Krankenhaus Rummelsberg tätig. Unter der Leitung des Facharztes für Neurologie wurde ein Querschnittzentrum in Rummelsberg aus der Taufe gehoben, welches im Herbst 2017 eröffnet wurde. Bislang war das Querschnittzentrum in die Klinik für konservative und chirurgische Wirbelsäulenchirurgie eingebettet. Seit 1. Januar 2022 wird die Abteilung eigenständig geführt. Ponfick ist Facharzt für Neurologie und besitzt die Zusatzbezeichnung Rehabilitationswesen. Er hat die Befugnis zur Weiterbildung zum Facharzt für Neurologie für zwölf Monate und zur verkehrsmedizinischen Weiterbildung. Bevor er nach Rummelsberg wechselte, war der Mediziner Leiter des Querschnittzentrums der Helios Klinik Kipfenberg.