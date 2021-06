Kleinkind angefahren und geflüchtet: Am Donnerstag (10.06.2021) hat ein Schüler in Röthenbach an der Pegnitz einen Unfall mit seinem Fahrrad gebaut. Die Polizei Lauf an der Pegnitz berichtet, dass der bislang unbekannte Junge auf dem Geschwister-Scholl-Platz ein zweijähriges Mädchen angefahren hat.

Durch den Zusammenstoß stürzte das Kleinkind zu Boden und wurde verletzt. Als die Mutter des Mädchens den jungen Radfahrer daraufhin ansprach, beleidigte dieser sie jedoch nur und fuhr davon. Er sei etwa 13 Jahre alte gewesen und habe sich zum Unfallzeitpunkt in Begleitung zweier Mitschüler befunden.

Zweijährige von Radfahrer umgefahren und verletzt

Die Zweijährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, aber vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen des Unfalls. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Lauf unter der Telefonnummer 09123/9407-0 zu melden.

