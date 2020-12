Der 1. FC Nürnberg ist oft ein Verein mit mehr Tiefen als Höhen: Obwohl er die erfolgreichste Fußballmannschaft der Region ist, steht der Club mehr als alle anderen deutschen Vereine für Drama und kuriose Tiefschläge.

Seit seiner Gründung am 4. Mai 1900 begeistert der Club seine Fans. Bis zur Festsetzung des FC Bayerns an der deutschen Fußballspitze 1987, war die Mannschaft aus Nürnberg deutscher Rekordmeister. Seitdem konnte zwar keine weitere Meisterschaft mehr eingefahren werden, doch zum Glück ist die Bundesliga nicht der einzige deutsche Fußball-Wettbewerb.

Auch im DFB-Pokal blickt der Club auf eine sehenswerte Vergangenheit zurück. Viermal konnte man den Pokal nach Nürnberg bringen und der letzte Gewinn im Jahr 2007 ist nicht lange her. Doch wie so oft in der langen und ereignisreichen Geschichte des 1. FC Nürnberg, lagen auch 2007 Erfolg und Drama eng beisammen. Zeige wie gut Du den Club kennst und teste Dein Wissen über die zehn kuriosesten Rekorde des 1. FC Nürnberg!

Hier findest Du noch mehr Details zu den kuriosen Negativrekorden des 1. FC Nürnbergs.