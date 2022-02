Katja's Café in Nürnberg: In der Gartenstadt in Nürnberg gibt es seit geraumer Zeit ein neues Tagescafé. "Ich wollte eine schönere Alternative zu einer Bäckerei anbieten", sagt Inhaberin Katja Fischer. "Ich hatte schon einmal ein Café, das ich von meinem Vater übernommen habe", erzählt die Gastronomin. Weil der Pachtvertrag jedoch ausgelaufen ist, habe sie sich dann in der Nürnberger Gartenstadt in der Trierer Straße ein Café aufgebaut.

"Wir haben ein sehr schönes Café", schwärmt Fischer von ihrer Einrichtung. "Alles ist in einem zarten Rosa und Grau gehalten." Das Highlight: "Wir haben einen Sternenhimmel innen, also kleine schöne Lichter an der Decke, die dann aussehen wie ein Himmel voller Sterne." Aufgrund der Lage werde das Café oft für Trauerfeiern gebucht, aber auch Geburtstage oder andere Events könne man dort feiern. Doch der Anfang in der Pandemie war nicht leicht.

Katja's Café in Nürnberg: Betreiberin hatte nach Inzidenz-Anstieg Angst um Existenz

Neben Frühstück kann man täglich viele verschiedene Kuchen, Torten und Schnittchen sowohl drinnen als auch draußen verzehren: "Es gibt wirklich feine Kuchen, die wir von der Bäckerei Nusselt aus Kornburg beziehen", erklärt Fischer. "Wir backen aber auch dazu. Die Bäckerei ist ein toller Handwerksbäcker und keine Massenproduktion, das merkt man." Alternativ gebe es auch kleine, warme Imbisse wie Wiener Würstchen, Weißwürste oder Sandwiches.

"Am Wochenende haben wir auch immer noch ein warmes Gericht", sagt die Gastronomin. Ihr Lebensgefährte sei Koch und unterstütze sie am Wochenende im Café. "Dieses Wochenende gibt es zum Beispiel Cordon Bleu mit Kartoffelsalat", aber auch Pizza oder andere Mahlzeiten gebe es in wöchentlichem Wechsel. Für besondere Anlässe könne man auch ein Catering, Menüs oder Buffets bestellen. "Wir legen viel Wert darauf, dass die Leute sich hier wohlfühlen und es an nichts mangelt."

Schon im Juli letzten Jahres hat Fischer das Café in Nürnberg eröffnet. "Zu Beginn war es verhältnismäßig ruhig, aber es sind stetig mehr Leute gekommen." Bis die hohen Inzidenzen im Dezember kamen: "Das hat uns dann schon einen Knick gegeben. Ich hatte Angst um das Café und meinen Lebensunterhalt", sagt die Gastronomin. Mittlerweile seien die Leute jedoch wieder entspannter. "Auch die gewissenhaften Kontrollen der 2G-Nachweise geben den Leuten ein gutes Gefühl", ist sie sich sicher.